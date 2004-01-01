Монтаж отопления и водоснабжения в частном доме

Компания Boiler SPb предлагает вам услуги по проектированию и монтажу любых видов систем отопления и водоснабжения в загородных домах. Уже больше 15 лет мы занимаемся установкой инженерных систем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, этот богатый опыт позволяет нашим инженерам быстро и качественно реализовать проект любой сложности и любого типа.

Мы используем только качественные материалы и оборудование и всегда сдаем проект в срок, сохраняя доступные цены на все виды работ. Также в Boiler SPb мы всегда заботимся об эстетической составляющей проекта. Наши системы отопления отлично вписываются в общий стиль дома, не нарушая изначального дизайна.

Монтаж инженерных систем

Наша основная специализация - внутренние инженерные системы в жилых домах, коммерческих и производственных помещениях. Мы осуществляем полный цикл работ - от проектирования и монтажа до проведения пусконаладочных мероприятий. Опыт показывает, что при заказе проекта "под ключ" получается сэкономить массу финансовых средств и времени, которые в другом случае ушли бы на согласование работ с различными подрядчиками.

Наши основные виды работ:

Отопление в частных домах (газовое, электрическое, на дизельном или твердом топливе);

Монтаж теплого водяного пола;

Радиаторное и конвекторное отопление;

Монтаж систем водоснабжения и водоотведения;

Монтаж внутренней канализации;

Установка систем водоочистки и водоподготовки.

На все проведенные работы предоставляется гарантия. Также наши инженеры проводят необходимый инструктаж по использованию установленных систем и оставляют заказчику подробные инструкции в любом удобном формате - будь то техническая документация или понятное для любого человека видео. Мы всегда на связи, и готовы проконсультировать вас по телефону. Boiler SPb также осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание всех установленных систем.

Какой котел для отопления выбрать?

Выбор системы отопления зависит от многих факторов, таких как наличие подключения к газовой сети, площадь дома и бюджет проекта. Наши инженеры проведут замер всех помещений, и составят спецификацию с учетом всех особенностей дома и пожеланий заказчика.

Газовое отопление

При наличии подключения к газовой сети самый простой, дешевый и экономный вид отопления - отопление газом. Такие системы не только минимизируют расходы, но и удобны в использовании. Газовые котлы для отопления частного дома могут работать в автономном режиме и позволяют быстро регулировать температуру в доме. Другие виды котлов стоит рассмотреть, если дом не подключен к газу.

Отопление дома электрокотлом

В последнее время все большей популярностью пользуются электрокотлы - они не требуют оборудования специального помещения, просты в использовании и экологически чисты. Единственный минус электрических котлов - это высокая стоимость электроэнергии, но при наличии грамотно спроектированной системы отопления и качественной теплоизоляции помещений расходы можно значительно уменьшить.

Дизельные и твердотопливные котлы

Дизельные и твердотопливные котлы пользуются все меньшим спросом из-за неудобства использования и высоких цен на топливо. В любом случае, для нас важнейшим фактором являются пожелания заказчика - мы готовы спроектировать и установить эффективную систему отопления, работающую на любом виде топлива.

Комбинированные системы отопления

Большинство наших клиентов выбирает комбинированные системы отопления, в которых используется два котла, работающих на различных видах топлива. Такие системы способны работать автономно, то есть гарантировать работу системы отопления даже при выходе одного котла из строя.

Цена монтажа отопления в частном доме

Итоговая цена проекта будет зависеть от площади помещения, используемых материалов и оборудования, а также от сложности самого проекта.

Просто оставьте заявку на расчет сметы - и наши инженеры проведут примерный расчет стоимости в течение шести часов. После этого будет осуществлен бесплатный выезд на объект для замера площади помещений, по результатам которого уже будет составлена подробная спецификация со стоимостью всех работ, оборудования и материалов. Эта цена будет зафиксирована в договоре и останется неизменной до конца выполнения работ.