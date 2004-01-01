Монтаж отопления и водоснабжения в частном доме

Компания Boiler SPb предлагает вам услуги по проектированию и монтажу любых видов систем отопления и водоснабжения в загородных домах. Уже больше 15 лет мы занимаемся установкой инженерных систем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, этот богатый опыт позволяет нашим инженерам быстро и качественно реализовать проект любой сложности и любого типа.
Мы используем только качественные материалы и оборудование и всегда сдаем проект в срок, сохраняя доступные цены на все виды работ. Также в Boiler SPb мы всегда заботимся об эстетической составляющей проекта. Наши системы отопления отлично вписываются в общий стиль дома, не нарушая изначального дизайна.
Наша основная специализация - внутренние инженерные системы в жилых домах, коммерческих и производственных помещениях. Мы осуществляем полный цикл работ - от проектирования и монтажа до проведения пусконаладочных мероприятий. Опыт показывает, что при заказе проекта "под ключ" получается сэкономить массу финансовых средств и времени, которые в другом случае ушли бы на согласование работ с различными подрядчиками.
Наши основные виды работ:
На все проведенные работы предоставляется гарантия. Также наши инженеры проводят необходимый инструктаж по использованию установленных систем и оставляют заказчику подробные инструкции в любом удобном формате - будь то техническая документация или понятное для любого человека видео. Мы всегда на связи, и готовы проконсультировать вас по телефону. Boiler SPb также осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание всех установленных систем.
Выбор системы отопления зависит от многих факторов, таких как наличие подключения к газовой сети, площадь дома и бюджет проекта. Наши инженеры проведут замер всех помещений, и составят спецификацию с учетом всех особенностей дома и пожеланий заказчика.
При наличии подключения к газовой сети самый простой, дешевый и экономный вид отопления - отопление газом. Такие системы не только минимизируют расходы, но и удобны в использовании. Газовые котлы для отопления частного дома могут работать в автономном режиме и позволяют быстро регулировать температуру в доме. Другие виды котлов стоит рассмотреть, если дом не подключен к газу.
В последнее время все большей популярностью пользуются электрокотлы - они не требуют оборудования специального помещения, просты в использовании и экологически чисты. Единственный минус электрических котлов - это высокая стоимость электроэнергии, но при наличии грамотно спроектированной системы отопления и качественной теплоизоляции помещений расходы можно значительно уменьшить.
Дизельные и твердотопливные котлы пользуются все меньшим спросом из-за неудобства использования и высоких цен на топливо. В любом случае, для нас важнейшим фактором являются пожелания заказчика - мы готовы спроектировать и установить эффективную систему отопления, работающую на любом виде топлива.
Большинство наших клиентов выбирает комбинированные системы отопления, в которых используется два котла, работающих на различных видах топлива. Такие системы способны работать автономно, то есть гарантировать работу системы отопления даже при выходе одного котла из строя.
Итоговая цена проекта будет зависеть от площади помещения, используемых материалов и оборудования, а также от сложности самого проекта.
Просто оставьте заявку на расчет сметы - и наши инженеры проведут примерный расчет стоимости в течение шести часов. После этого будет осуществлен бесплатный выезд на объект для замера площади помещений, по результатам которого уже будет составлена подробная спецификация со стоимостью всех работ, оборудования и материалов. Эта цена будет зафиксирована в договоре и останется неизменной до конца выполнения работ.