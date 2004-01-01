«Бойлер-СПб» монтажная организация
Проектирование и монтаж инженерных систем в частных домах
Санкт-Петербург,
2-я Жерновская ул, 29 к.1
8 (911) 838-74-82
8 (812) 242-99-09
Пн-Вс 9:00-21:00
info@boiler-spb.ru
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Монтаж систем отопления, теплый пол, теплые стены
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Установка сантехнических приборов
Проектные работы мы всегда сдаем в указанный срок.
Инженерные сети Boiler-SPb
Монтаж систем водоснабжения, водоподготовки, канализации.

Наши услуги

Отопление загородного дома
Отопление загородного дома
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Котельная в частном доме под ключ
Котельная в частном доме под ключ
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Монтаж водоснабжения
Монтаж водоснабжения
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Монтаж канализации и стоков
Монтаж канализации и стоков
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Монтаж электроснабжения
Монтаж электроснабжения
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Монтаж вентиляции и кондиционирования
Монтаж вентиляции и кондиционирования
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Проектирование инженерных систем
Проектирование инженерных систем
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Поставка оборудования
Поставка оборудования
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Монтаж отопления и водоснабжения в частном доме

Компания Boiler SPb предлагает вам услуги по проектированию и монтажу любых видов систем отопления и водоснабжения в загородных домах. Уже больше 15 лет мы занимаемся установкой инженерных систем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, этот богатый опыт позволяет нашим инженерам быстро и качественно реализовать проект любой сложности и любого типа.

Мы используем только качественные материалы и оборудование и всегда сдаем проект в срок, сохраняя доступные цены на все виды работ. Также в Boiler SPb мы всегда заботимся об эстетической составляющей проекта. Наши системы отопления отлично вписываются в общий стиль дома, не нарушая изначального дизайна.

Монтаж инженерных систем

Наша основная специализация - внутренние инженерные системы в жилых домах, коммерческих и производственных помещениях. Мы осуществляем полный цикл работ - от проектирования и монтажа до проведения пусконаладочных мероприятий. Опыт показывает, что при заказе проекта "под ключ" получается сэкономить массу финансовых средств и времени, которые в другом случае ушли бы на согласование работ с различными подрядчиками.

Наши основные виды работ:

  • Отопление в частных домах (газовое, электрическое, на дизельном или твердом топливе);
  • Монтаж теплого водяного пола;
  • Радиаторное и конвекторное отопление;
  • Монтаж систем водоснабжения и водоотведения;
  • Монтаж внутренней канализации;
  • Установка систем водоочистки и водоподготовки.

На все проведенные работы предоставляется гарантия. Также наши инженеры проводят необходимый инструктаж по использованию установленных систем и оставляют заказчику подробные инструкции в любом удобном формате - будь то техническая документация или понятное для любого человека видео. Мы всегда на связи, и готовы проконсультировать вас по телефону. Boiler SPb также осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание всех установленных систем.

Какой котел для отопления выбрать?

Выбор системы отопления зависит от многих факторов, таких как наличие подключения к газовой сети, площадь дома и бюджет проекта. Наши инженеры проведут замер всех помещений, и составят спецификацию с учетом всех особенностей дома и пожеланий заказчика.

Газовое отопление

При наличии подключения к газовой сети самый простой, дешевый и экономный вид отопления - отопление газом. Такие системы не только минимизируют расходы, но и удобны в использовании. Газовые котлы для отопления частного дома могут работать в автономном режиме и позволяют быстро регулировать температуру в доме. Другие виды котлов стоит рассмотреть, если дом не подключен к газу.

Отопление дома электрокотлом

В последнее время все большей популярностью пользуются электрокотлы - они не требуют оборудования специального помещения, просты в использовании и экологически чисты. Единственный минус электрических котлов - это высокая стоимость электроэнергии, но при наличии грамотно спроектированной системы отопления и качественной теплоизоляции помещений расходы можно значительно уменьшить.

Дизельные и твердотопливные котлы

Дизельные и твердотопливные котлы пользуются все меньшим спросом из-за неудобства использования и высоких цен на топливо. В любом случае, для нас важнейшим фактором являются пожелания заказчика - мы готовы спроектировать и установить эффективную систему отопления, работающую на любом виде топлива.

Комбинированные системы отопления

Большинство наших клиентов выбирает комбинированные системы отопления, в которых используется два котла, работающих на различных видах топлива. Такие системы способны работать автономно, то есть гарантировать работу системы отопления даже при выходе одного котла из строя.

Цена монтажа отопления в частном доме

Итоговая цена проекта будет зависеть от площади помещения, используемых материалов и оборудования, а также от сложности самого проекта.

Просто оставьте заявку на расчет сметы - и наши инженеры проведут примерный расчет стоимости в течение шести часов. После этого будет осуществлен бесплатный выезд на объект для замера площади помещений, по результатам которого уже будет составлена подробная спецификация со стоимостью всех работ, оборудования и материалов. Эта цена будет зафиксирована в договоре и останется неизменной до конца выполнения работ.

Наши преимущества

Более 16 лет на рынке инженерных систем
Boiler-SPB — монтажная организация, осуществляющая свою деятельность в Северо-Западном регионе с 2004 года. В нашей команде 12 бригад, есть собственный проектный отдел и отдел контроля качества.
Собственный склад оборудования
Наш склад позволяет вам закупать оборудование и материалы на 30-40% дешевле известных розничных строительных магазинов. Подберем оборудование индивидуально под ваш объект, что также позволит вам сократить затраты на работы и материалы.
Выполняем задачи любой сложности
Профессионализм сотрудников компании многократно протестирован в различных жизненных ситуациях. Богатый опыт наших специалистов и современный парк оборудования позволяют оперативно решать задачи любой сложности.
Обучаем и поддерживаем клиентов
После ввода дома в эксплуатацию мы проводим обучающий урок о работе каждого элемента (настройки котла, весь функционал котельной (краны, фитинги). По желанию заказчика предоставляем письменную инструкцию с описанием каждого элемента котельной. Предлагаем сервисное и техническое обслуживание.

Наши производители

Наши цены

Водяной теплый пол
под бетонную стяжку
на 100 м2, от
1300 р/м2
  • Проект бесплатно
  • Монтаж 450 р/м2
  • Материалы 850 р/м2
Легкий водяной теплый пол
без стяжки
на 100 м2, от
1900 р/м2
  • Проект бесплатно
  • Монтаж 800 р/м2
  • Материалы 1100р/м2
Монтаж
радиатора
от
2000 р
  • Установка нового радиатора
  • Подключение радиатора
Установка (газового, электрического)
котла
от
6000 р
  • Установка настенного (газового, электрического) котла
  • Обвязка котла

Этапы работ

1
Смета
Составление сметной
документации
Первые 6 часов после звонка
2
Согласование
Согласование проекта и внесение
корректировок
1-2 день
3
Выезд на объект
Осмотр объекта
и подписание договора
3-4 день
4
Поставка материалов
Снабжение материалами
и доставка на объект
5-6 день
5
Монтажные работы
Установка и проверка
работоспособности систем
7-14 день
6
Сдача-приёмка
Подписание акта выполненных работ,
окончательный расчет по договору
14 день

Гарантии

1
Работа строго
по договору!
Все официально.
2
Фиксированная
стоимость
Работ и материалов.
3
Гарантия
на монтаж
36 месяцев.
4
Гарантия
на оборудование
От 15 до 50 лет.

Наши проекты

Монтаж газовой котельной в частном доме в Колосково
Монтаж газовой котельной в частном доме в Колосково
Монтаж инженерных систем и сантехники в Озерном
Монтаж инженерных систем и сантехники в Озерном
Монтаж теплого водяного пола, поселок Мельница
Монтаж теплого водяного пола, поселок Мельница
Монтаж котельной в Заозерном
Монтаж котельной в Заозерном
Водяной теплый пол в поселке «Новая Проба»
Водяной теплый пол в поселке «Новая Проба»
Монтаж инженерных систем в Киссолово
Монтаж инженерных систем в Киссолово
Монтаж инженерных систем в коттеджном поселке Сад Времени
Монтаж инженерных систем в коттеджном поселке Сад Времени
Монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации в Кобоне
Монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации в Кобоне

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