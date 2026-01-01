Монтаж водяного теплого пола
Компания «Boiler SPb» осуществляет проектирование и монтаж теплого водяного пола в частных и загородных домах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы имеем большой опыт установки этой системы отопления в домах из бруса, из СИП-панелей, из газобетона и других материалов.
Наши монтажники имеют многолетний опыт и регулярно повышают квалификацию, что обеспечивает безупречный результат.
Мы работаем с проверенными поставщиками и используем сертифицированные трубы и комплектующие для долговечности системы.
Предоставляем официальную гарантию, чтобы вы были уверены в надежности и долговечности установленного теплого пола.
От консультации и замера до пуска системы – мы сопровождаем вас на всех этапах, обеспечивая комфорт и удобство.
Что входит в услугу
Проектирование теплых водяных полов
Для проектирования системы отопления мы совершаем выезд на объект, производим все необходимые замеры и осуществляем теплотехнический расчет (выезд на объект осуществляется бесплатно). Без наличия точных исходных данных невозможно спроектировать эффективную систему отопления, так как у каждого загородного дома свои особенности.
Подготовка основания
По необходимости пол помещения выравнивают черновой стяжкой. Чем ровнее основание, тем равномерней будет прогреваться помещение. Кроме того, ровная поверхность облегчает последующую укладку отопительных труб и финишного покрытия. Это повышает долговечность системы и комфорт эксплуатации.
Укладка теплоизоляционного материала
В качестве утеплителя используется пенопласт плотностью не менее 25 кг/м3, экструдированный пенополистирол или специальные маты для укладки водяного теплого пола. Для крепления теплоизоляционного материала к стяжке используются специальные дюбеля–грибы.
Монтаж теплого пола
Сюда входит: уборка помещения, грунтовка основания, укладка теплоизоляции толщиной до 50 мм, укладка технической пленки или фольгированной изоляции, укладка арматурной сетки, укладка и крепление трубы водяного теплого пола, установка и подключение коллектора, опрессовка системы теплых полов, маркировка коллектора на все зоны отопления.
Пусконаладочные работы
После завершения укладки наша инженерная группа произведет подключение теплого пола, диагностику и запуск системы.
Монтаж теплых полов
Наши инженеры имеют опыт проектирования отопительных систем более 15 лет и способны справиться с задачей любой сложности в кратчайшие сроки.
Этапы предоставления услуги
Обмер помещения и расчет необходимого оборудования
1 ДЕНЬ
Утверждение плана укладки и схемы разводки теплого пола
2 ДЕНЬ
Обеспечение материалами и доставка на объект
2-4 ДЕНЬ
Очистка и выравнивание пола, установка теплоизоляции
4-6 ДЕНЬ
Монтаж трубопроводов и завершающий настил покрытия
6-11 ДЕНЬ
Проверка работы, устранение дефектов, подписание документов
11-14 ДЕНЬ
Водяной теплый пол в доме
Водяной теплый пол с использованием цементной стяжки – это система обогрева помещения, при которой трубы монтируются в стяжку пола. Впоследствии по ним циркулирует теплая вода (теплоноситель), что позволяет нагреть помещение. Водяное отопление в частном доме (теплыми полами), считается наиболее эффективным вариантом отопления, так как тепло излучается по всей площади помещения и распространяется из пола снизу вверх.
Материалы для водяного теплого пола
Материалы, которые мы используем: грунт Ceresit CT17, экструдированный пенополистирол Пеноплекс Комфорт 50х585х1185 мм, техническая пленка 200 мк или фольгированная теплоизоляция, арматурная сетка или специальная скоба, труба для теплого пола из сшитого полиэтилена PEXa производства Италия 16х2.0 мм, коллектор и фитинги для подключения трубы, углы фиксации поворота трубы, маркировочные бирки, расходные материалы.
Оставьте заявку на расчёт стоимости отопления под ключ
Стоимость отопления дома под ключ
Каждый дом индивидуален и требует точных расчётов, которые могут быть произведены только после выезда инженера на замер.
Отопление дома (тёплые полы)
- Водяной теплый пол
- Котельная с газовым котлом
- Все оборудование, материалы и монтаж
Отопление дома (радиаторы)
- Водяной теплый пол
- Котельная с газовым котлом
- Все оборудование, материалы и монтаж
Отопление дома (радиаторы + теплый пол)
- Водяной тёплый пол
- Котельная с газовым котлом
- Все оборудование, материалы и монтаж
Калькулятор для расчета стоимости отопления частного дома
Онлайн калькулятор отопления загородного дома на этой странице позволит вам быстро рассчитать примерную стоимость материалов и работ по монтажу отопительной системы.
калькулятор рассчитывает усредненную стоимость. Точную сумму можно рассчитать, нажав на кнопку ”Рассчитать проект”
ответы
на часто задаваемые вопросы
-
Какие преимущества теплого водяного пола перед традиционными радиаторами?
Теплый пол обеспечивает равномерное тепло по всей поверхности, освобождает стены от радиаторов, снижает пыль и улучшает воздушный микроклимат. Он также экономит пространство и уменьшает расходы на отопление.
-
Сколько времени занимает монтаж теплого водяного пола?
В среднем монтаж системы на стандартной площади занимает от 3 до 5 рабочих дней, включая подготовительные работы и заливку стяжки. Точная длительность зависит от объема и особенностей объекта.
-
Можно ли установить теплый водяной пол в уже готовом помещении?
Да, установка возможна как в новостройках, так и в уже эксплуатируемых помещениях. Однако в готовом интерьере потребуются ремонтные работы после монтажа, которые мы стараемся минимизировать.
-
Насколько безопасна и надежна система теплого водяного пола?
При правильном монтаже с использованием качественных материалов система полностью безопасна и долговечна. Мы проводим обязательное тестирование на герметичность и настраиваем систему под ваши нужды.
-
Что такое теплый водяной пол и как он работает?
Теплый водяной пол — это система отопления, где нагретая вода циркулирует по трубам, уложенным под напольным покрытием. Такая система равномерно прогревает помещение снизу, создавая комфортный и экономичный микроклимат.
Выполненные работы
|Тип объекта:
|Дом из клеенного бруса
|Расположение:
|Ленинградская область, коттеджный поселок Морские Террасы
|Площадь помещения:
|
Дом из клееного бруса общей площадью 395 м2
Банный комплекс общей площадью 75 м2
Отдельно стоящая котельная площадью 24 м2
|Использованное оборудование:
|
Для монтажа инженерной сантехники использовались:
|Сроки выполнения:
|Сроки монтажных работ по первому этапу составили 3 недели с учетом запуска всей системы, работы по установке чистовой сантехники и электрики составили 11 дней.
Стоимость материала на данном объекте составила 3950000 руб.
Стоимость монтажных работ составила 1450000 руб.
|Тип объекта:
|Доб из газобетона
|Расположение:
|Ленинградская область, коттеджный поселок Киссолово
|Использованное оборудование:
|
|Сроки выполнения:
|20 дней
Стоимость материала на данном объекте составила 3000000 руб.
Стоимость монтажных работ составила 1000000 руб.
|Тип объекта:
|Дом из бруса
|Расположение:
|Карелия, Инжунаволок
|Площадь помещения:
|
74 м2
|Использованное оборудование:
|
Использованное оборудование:
Стоимость оборудования: 785 340 руб.
Стоимость монтажных работ: 544 520 руб.