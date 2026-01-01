Монтаж водяного теплого пола

Водяной теплый пол с использованием цементной стяжки – это система обогрева помещения, при которой трубы монтируются в стяжку пола. Впоследствии по ним циркулирует теплая вода (теплоноситель), что позволяет нагреть помещение. Водяное отопление в частном доме (теплыми полами), считается наиболее эффективным вариантом отопления, так как тепло излучается по всей площади помещения и распространяется из пола снизу вверх.