Монтаж котлов на различных видах топлива

Напольные котлы отопления отличаются большими, по сравнению с настенными, размерами и высокой мощностью, что позволит эффективно отапливать большой загородный дом, но потребует оборудования котельной в отдельном помещении. Напольные котлы лучше переносят морозы и не требуют постоянного подключения к электросети.

Еще одной очень важной особенностью напольных котлов является тот факт, что теплообменники в них сделаны из толстых листов стали или чугуна, что значительно продлевает срок службы котла. Напольный котел в среднем может без проблем проработать до 25 лет. Если же котел все же сломается по какой-то причине, его ремонт обойдется гораздо дешевле, чем ремонт настенного, так как напольные модели в целом имеют более простое устройство.