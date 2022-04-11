Монтаж котлов на различных видах топлива
Компания «Boiler SPb» осуществляет установку котельных в частных домах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За более чем 18 лет работы в сфере монтажа систем отопления, мы собрали сильную инженерную команду, способную в короткие сроки качественно выполнить работы по установке котла любого типа.
Используем только сертифицированные материалы и соблюдаем все нормы, что гарантирует безопасную и долговечную работу системы.
Предлагаем сервисное сопровождение и ремонт, чтобы ваша отопительная система всегда была в отличном состоянии.
Все стоимости оговариваются заранее, без скрытых доплат, с подробным объяснением каждой позиции.
Предоставляем официальную гарантию на все виды монтажа и установленное оборудование.
Что входит в услугу
Консультация и подбор оборудования
Помогаем выбрать котел с учётом характеристик дома и бюджета клиента для максимально эффективной работы системы.
Подготовка проектной документации
Разрабатываем технические решения и необходимые схемы монтажа, соблюдая нормативные требования.
Закупка и доставка оборудования
Организуем поставку качественного оборудования и комплектующих в срок непосредственно на объект.
Монтаж котла и системы отопления
Профессиональная установка котлов, подключение всех компонентов и прокладка коммуникаций.
Пуско-наладочные работы
Настраиваем и тестируем оборудование, обеспечивая его безопасную и стабильную эксплуатацию.
Сдача объекта и обучение клиента
Передаём систему в работу, предоставляем всю необходимую документацию и инструктаж по эксплуатации.
Почему стоит заказать котельную в Boiler SPb
Наши инженеры проект котельной, исходя из особенностей дома и личных пожеланий заказчика. Мы производим монтаж всех видов котлов:
- Газовые котлы;
- Электрические котлы;
- Дизельные котлы;
- Комбинированные котлы
Наши инженеры реализуют любой проект его в максимально короткие сроки, а комплексный подход к установке котельной в частном доме позволит сэкономить не только ваше время, но и финансы!
Этапы предоставления услуги
Определение типа котла и его параметров с заказчиком
1 ДЕНЬ
Составление технического задания и сметы
Формальное оформление спецификаций
и финансовой части
1-2 ДЕНЬ
Закупка и получение оборудования и материалов на объект
2-4 ДЕНЬ
Подготовка места установки: возведение фундамента, подключение коммуникаций
4-7 ДЕНЬ
Установка, подключение к системам топления и настройка
7-12 ДЕНЬ
Запуск оборудования, инструктаж пользователя, подписание актов
12-14 ДЕНЬ
Настенные газовые котлы
Настенные котлы отопления имеют компактные размеры и высокий КПД, порядка 90-94%. Настенный котел не занимает много места, что позволяет установить его практически в любом помещении. Они также отличаются более сложным устройством. Большинство современных настенных котлов удобны в обращении и оснащены различной автоматикой — автодиагностикой, защитой от перегрева и замерзания, отсутствия тяги и блокировки насоса.
Настенный котел отлично подойдет для небольшого загородного дома со стабильным подключением к электросети. Также настенные котлы потребуют установки дополнительного оборудования, если отопительная система является автономной, так как все они являются энергозависимыми.
Напольные газовые котлы
Напольные котлы отопления отличаются большими, по сравнению с настенными, размерами и высокой мощностью, что позволит эффективно отапливать большой загородный дом, но потребует оборудования котельной в отдельном помещении. Напольные котлы лучше переносят морозы и не требуют постоянного подключения к электросети.
Еще одной очень важной особенностью напольных котлов является тот факт, что теплообменники в них сделаны из толстых листов стали или чугуна, что значительно продлевает срок службы котла. Напольный котел в среднем может без проблем проработать до 25 лет. Если же котел все же сломается по какой-то причине, его ремонт обойдется гораздо дешевле, чем ремонт настенного, так как напольные модели в целом имеют более простое устройство.
Котлы для отопления по виду топлива
Котлы отопления также отличаются по виду используемого топлива:
- Газовые котлы отопления;
- Электрические котлы отопления (электрокотлы);
- Дизельные котлы отопления;
- Твердотопливные котлы отопления;
- Комбинированные котлы отопления.
Большинство наших заказчиков устанавливает комбинированные системы отопления с двумя котлами на разном топливе, чтобы в случае возникновения неполадок резервный котел предотвратил застой и замерзание воды в отопительной системе.
Оставьте заявку на расчет стоимости водоснабжения под ключ
Цена установки котлов отопления
Стоимость работ по монтажу определяется после того, как наши инженеры проведут все необходимые замеры и составят спецификацию.
ответы
на часто задаваемые вопросы
-
Сколько по времени занимает установка котлов?
Как только цены и материалы будут согласованы, команда монтажников может приступать к выполнению поставленной задачи. Установка котла в доме занимает не более суток, в течение которых будут закончены все работы. Наши инженеры установят котел, подключат его к системе отопления и проведут пусконаладочные работы.
-
Какие виды котлов вы устанавливаете?
Мы монтируем газовые, электрические, твердотопливные и комбинированные котлы от ведущих производителей, подходящие для частных домов и коммерческих объектов.
-
Могу ли я выбрать котел самостоятельно, или вы помогаете с подбором?
Наши специалисты анализируют ваши потребности и условия объекта, помогают подобрать оптимальное оборудование с учётом энергоэффективности и бюджета.
-
Можно ли подключить котел к системе «тёплых полов»?
Да, мы выполняем подключение котлов к системам «тёплых полов», обеспечивая равномерное и эффективное отопление помещений.
-
Какой котел для отопления выбрать?
Выбор котла всегда обусловлен целым рядом различных факторов, таких как наличие стабильной электросети, площадь дома, количество запланированных точек водоснабжения и многое другое. Наши квалифицированные инженеры подберут для вашего проекта оптимальные варианты отопительных котлов, исходя из особенностей дома и вашего бюджета. Мы осуществляем монтаж как настенных, так и напольных устройств вне зависимости от вида используемого топлива. Мы исходим из ваших требований, а не модных тенденций.
-
Как осуществляется монтаж котлов отопления?
Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, от компании на объект выезжает специалист, который проводит замеры площади помещений в доме и котельной. После этого происходит подготовка всех необходимых материалов и составление смет.
-
Какой вид топлива лучше выбрать для котла?
Выбор топлива для котла обычно обусловлен особенностями дома. При наличии подключения к газовой сети удобнее всего установить газовый котел. В случаях, когда доступа к газу нет, можно выбрать любой другой подходящий вариант. Наибольшей популярностью после газовых пользуются электрокотлы, плюсами которых являются экологичность, удобство использования и возможность работы в автоматическом режиме.
Выполненные работы
|Расположение:
|Поселок Кукушкино
|Выполненные работы:
|
Во всём доме уложили тёплые полы. Вдоль всех окон установили внутрипольные конвекторы, в нескольких комнатах, опираясь на тепломеханические расчёты, для комфортного обогрева помещений, установили радиаторы.
В этом замечательном доме, вся инженерная система (отопление, водоотведение и электроснабжение) была установлена нашей командой под ключ. Залили полусухую стяжку, провели пуско-наладочные работы — результат оправдал ожидания заказчика.
|Тип объекта:
|Дом из керамзитобетонных блоков общей площадью 200 м2.
|Расположение:
|Поселок Федоровское
|Выполненные работы:
|
Хозяин этого дома остановил свой взгляд на нашей организации и поставил задачу выполнить все инженерные коммуникации: водоснабжение и электроснабжение.
Были проведены пусконаладочные работы и опрессовка системы отопления и водоснабжения. Все проверки показали хорошие показатели.