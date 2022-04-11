Проектирование и монтаж инженерных систем в частных домах
Монтаж котлов на различных видах топлива

Компания «Boiler SPb» осуществляет установку котельных в частных домах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За более чем 18 лет работы в сфере монтажа систем отопления, мы собрали сильную инженерную команду, способную в короткие сроки качественно выполнить работы по установке котла любого типа.

Высокое качество монтажа

Используем только сертифицированные материалы и соблюдаем все нормы, что гарантирует безопасную и долговечную работу системы.

Комплексное обслуживание

Предлагаем сервисное сопровождение и ремонт, чтобы ваша отопительная система всегда была в отличном состоянии.

Прозрачное ценообразование

Все стоимости оговариваются заранее, без скрытых доплат, с подробным объяснением каждой позиции.

Гарантия на работы и оборудование

Предоставляем официальную гарантию на все виды монтажа и установленное оборудование.

Что входит в услугу

Наши услуги включают полный комплекс работ по установке котлов на различных видах топлива

Консультация и подбор оборудования

Помогаем выбрать котел с учётом характеристик дома и бюджета клиента для максимально эффективной работы системы.

Подготовка проектной документации

Разрабатываем технические решения и необходимые схемы монтажа, соблюдая нормативные требования.

Закупка и доставка оборудования

Организуем поставку качественного оборудования и комплектующих в срок непосредственно на объект.

Монтаж котла и системы отопления

Профессиональная установка котлов, подключение всех компонентов и прокладка коммуникаций.

Пуско-наладочные работы

Настраиваем и тестируем оборудование, обеспечивая его безопасную и стабильную эксплуатацию.

Сдача объекта и обучение клиента

Передаём систему в работу, предоставляем всю необходимую документацию и инструктаж по эксплуатации.

Почему стоит заказать котельную в Boiler SPb

Наши инженеры проект котельной, исходя из особенностей дома и личных пожеланий заказчика. Мы производим монтаж всех видов котлов:

  • Газовые котлы;
  • Электрические котлы;
  • Дизельные котлы;
  • Комбинированные котлы

Наши инженеры реализуют любой проект его в максимально короткие сроки, а комплексный подход к установке котельной в частном доме позволит сэкономить не только ваше время, но и финансы!

Этапы предоставления услуги

Шаг 1
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Определение типа котла и его параметров с заказчиком

1 ДЕНЬ

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Составление технического задания и сметы

Формальное оформление спецификаций
и финансовой части

1-2 ДЕНЬ

Шаг 3
ДОСТАВКА

Закупка и получение оборудования и материалов на объект

2-4 ДЕНЬ

Шаг 4
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подготовка места установки: возведение фундамента, подключение коммуникаций

4-7 ДЕНЬ

Шаг 5
МОНТАЖ КОТЛА

Установка, подключение к системам топления и настройка

7-12 ДЕНЬ

Шаг 6
ЗАПУСК

Запуск оборудования, инструктаж пользователя, подписание актов

12-14 ДЕНЬ

Настенные газовые котлы

Настенные котлы отопления имеют компактные размеры и высокий КПД, порядка 90-94%. Настенный котел не занимает много места, что позволяет установить его практически в любом помещении. Они также отличаются более сложным устройством. Большинство современных настенных котлов удобны в обращении и оснащены различной автоматикой — автодиагностикой, защитой от перегрева и замерзания, отсутствия тяги и блокировки насоса.
Настенный котел отлично подойдет для небольшого загородного дома со стабильным подключением к электросети.  Также настенные котлы потребуют установки дополнительного оборудования, если отопительная система является автономной, так как все они являются энергозависимыми.

Напольные газовые котлы

Напольные котлы отопления отличаются большими, по сравнению с настенными, размерами и высокой мощностью, что позволит эффективно отапливать большой загородный дом, но потребует оборудования котельной в отдельном помещении. Напольные котлы лучше переносят морозы и не требуют постоянного подключения к электросети.

Еще одной очень важной особенностью напольных котлов является тот факт, что теплообменники в них сделаны из толстых листов стали или чугуна, что значительно продлевает срок службы котла. Напольный котел в среднем может без проблем проработать до 25 лет. Если же котел все же сломается по какой-то причине, его ремонт обойдется гораздо дешевле, чем ремонт настенного, так как напольные модели в целом имеют более простое устройство.

Котлы для отопления по виду топлива

Котлы отопления также отличаются по виду используемого топлива:

  • Газовые котлы отопления;
  • Электрические котлы отопления (электрокотлы);
  • Дизельные котлы отопления;
  • Твердотопливные котлы отопления;
  • Комбинированные котлы отопления.

Большинство наших заказчиков устанавливает комбинированные системы отопления с двумя котлами на разном топливе, чтобы в случае возникновения неполадок резервный котел предотвратил застой и замерзание воды в отопительной системе.

 

Цена установки котлов отопления

Стоимость работ по монтажу определяется после того, как наши инженеры проведут все необходимые замеры и составят спецификацию.

ответы
на часто задаваемые вопросы

  1. Сколько по времени занимает установка котлов?

    Как только цены и материалы будут согласованы, команда монтажников может приступать к выполнению поставленной задачи. Установка котла в доме занимает не более суток, в течение которых будут закончены все работы. Наши инженеры установят котел, подключат его к системе отопления и проведут пусконаладочные работы.

  2. Какие виды котлов вы устанавливаете?

    Мы монтируем газовые, электрические, твердотопливные и комбинированные котлы от ведущих производителей, подходящие для частных домов и коммерческих объектов.

  3. Могу ли я выбрать котел самостоятельно, или вы помогаете с подбором?

    Наши специалисты анализируют ваши потребности и условия объекта, помогают подобрать оптимальное оборудование с учётом энергоэффективности и бюджета.

  4. Можно ли подключить котел к системе «тёплых полов»?

    Да, мы выполняем подключение котлов к системам «тёплых полов», обеспечивая равномерное и эффективное отопление помещений.

  5. Какой котел для отопления выбрать?

    Выбор котла всегда обусловлен целым рядом различных факторов, таких как наличие стабильной электросети, площадь дома, количество запланированных точек водоснабжения и многое другое. Наши квалифицированные инженеры подберут для вашего проекта оптимальные варианты отопительных котлов, исходя из особенностей дома и вашего бюджета. Мы осуществляем монтаж как настенных, так и напольных устройств вне зависимости от вида используемого топлива. Мы исходим из ваших требований, а не модных тенденций.

  6. Как осуществляется монтаж котлов отопления?

    Прежде чем приступать непосредственно к монтажу, от компании на объект выезжает специалист, который проводит замеры площади помещений в доме и котельной. После этого происходит подготовка всех необходимых материалов и составление смет.

  7. Какой вид топлива лучше выбрать для котла?

    Выбор топлива для котла обычно обусловлен особенностями дома. При наличии подключения к газовой сети удобнее всего установить газовый котел. В случаях, когда доступа к газу нет, можно выбрать любой другой подходящий вариант. Наибольшей популярностью после газовых пользуются электрокотлы, плюсами которых являются экологичность, удобство использования и возможность работы в автоматическом режиме.

Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте вопрос нашему специалисту

Выполненные работы

Расположение: Поселок Кукушкино
Выполненные работы:

Во всём доме уложили тёплые полы. Вдоль всех окон установили внутрипольные конвекторы, в нескольких комнатах, опираясь на тепломеханические расчёты, для комфортного обогрева помещений, установили радиаторы.

В этом замечательном доме, вся инженерная система (отопление, водоотведение и электроснабжение) была установлена нашей командой под ключ. Залили полусухую стяжку, провели пуско-наладочные работы — результат оправдал ожидания заказчика.
Сроки:
Срок выполнения работ: 52 дня Дата окончания работ: 11 апреля 2022

Тип объекта: Дом из керамзитобетонных блоков общей площадью 200 м2.
Расположение: Поселок Федоровское
Выполненные работы:

Хозяин этого дома остановил свой взгляд на нашей организации и поставил задачу выполнить все инженерные коммуникации: водоснабжение и электроснабжение.

Были проведены пусконаладочные работы и опрессовка системы отопления и водоснабжения. Все проверки показали хорошие показатели.
Сроки:
Срок выполнения работ: 14 дней Дата окончания работ: 20.06.22

