Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

Комфорт в вашем доме начинается с качественного монтажа! Профессиональная установка вентиляционных и кондиционерных систем обеспечит свежий воздух и оптимальный микроклимат в любое время года.

Индивидуальный проект

Мы разрабатываем решения с учетом особенностей здания и требований клиентов, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат и комфорт.

Опытные специалисты

Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом, которые строго соблюдают технологию монтажа и гарантируют надежность систем.

Используем современное энергоэффективное оборудование

Для монтажа выбираем проверенные бренды с высоким классом энергоэффективности, что повышает экологичность.

Комплексный подход — от проектирования до обслуживания

Мы выполняем полный цикл услуг: расчет, монтаж, настройку и последующее техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.

Что входит в услугу

Наши услуги включают полный комплекс работ по установке систем вентиляции и кондиционирования
Определение воздухообмена помещений

Определение воздухообмена помещений

Проводим точный анализ требуемого объема воздуха для каждого помещения с учетом его назначения и количества людей. Это позволяет обеспечить оптимальные параметры комфорта и соблюдение санитарных норм.

Расчет приточно – вытяжных систем

Расчет приточно – вытяжных систем

Выполняем комплексный расчет систем подачи и удаления воздуха с учетом тепловых нагрузок и особенностей здания. Это помогает создать эффективную вентиляцию с минимальными энергозатратами.

Увязка сетей воздуховодов с планом здания

Увязка сетей воздуховодов с планом здания

Проектируем маршруты воздуховодов, максимально интегрируя их в конструктивные элементы здания. Учитываем удобство монтажа и обслуживания, чтобы избежать конфликтов с другими инженерными системами.

Гидравлический расчет трубопроводов

Гидравлический расчет трубопроводов

Проводим расчет давления и расхода воздуха или хладагента в трубопроводах, чтобы обеспечить стабильную работу системы. Такой подход предотвращает аварии и увеличивает срок службы оборудования.

Подбор оборудования

Подбор оборудования

Помогаем выбрать лучшее вентиляционное и кондиционирующее оборудование исходя из требований проекта и бюджета заказчика. Обеспечиваем комплектацию техникой от проверенных производителей с гарантией качества.

Согласование и надзор

Согласование и надзор

Проект должны одобрить пожарная инспекция, госэкспертиза, СЭС. При необходимости расчеты корректируются. Дальнейший монтаж инженерных систем кондиционирования проводится под обязательным техническим надзором проектировщика.

Этапы предоставления услуги

Шаг 1
ОСМОТР ОБЪЕКТА

Анализ особенностей помещения и требований

1-2 ДЕНЬ

Шаг 2
ПРОЕКТ СХЕМЫ

Разработка системы вентиляции и кондиционирования

2-3 ДЕНЬ

Шаг 3
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Закупка вентиляторов, кондиционеров и каналов

3-5 ДЕНЬ

Шаг 4
ПОДГОТОВКА МОНТАЖА

Подготовка стен и потолков для установки

5-7 ДЕНЬ

Шаг 5
УСТАНОВКА СИСТЕМ

Монтаж каналов, вентиляторов, подключение кондиционеров

7-12 ДЕНЬ

Шаг 6
ПРОВЕРКА И СДАЧА

Тестирование работы, обучение и передача заказчику.

12-14 ДЕНЬ

Назначение систем кондиционирования

Для разных функциональных задач объекта проектируются различные системы, но цель их всех – автоматическая регулировка микроклимата, скорости движения воздуха. Вместе с системами вентиляции они выводят из помещения, накопившиеся там вредные вещества.
В процессе проектирования закладываются параметры состояния (температура, влажность, соотношение кислорода и СО2). В процессе эксплуатации система будет обеспечивать эти параметры. Это важно для человеческой жизнедеятельности, нормальной работы определенных видов оборудования.

Виды систем кондиционирования

Бытовые – для помещений площадью до 100 м². Это квартиры, коттеджи, небольшие офисы.

Коммерческие – обслуживают площадь до 300 м², например, торговых центров, производственных помещений.

Промышленные – свыше 300 м². Это административные здания, спорткомплексы, большие промышленные цеха.

Промышленные системы кондиционирования

Варианты промышленных систем кондиционирования:

  • Центральный кондиционер – мощная система, охлаждающая целое здание. Используют воду как теплоноситель, охлаждают ее специальными установками – чиллерами.
  • Мультизональный. Один наружный блок работает с несколькими внутренними, расположенными в разных помещениях.
  • Чиллер – фанкойл. Их монтаж проще, они обеспечивают изменение температурного режима в отдельных помещениях.
  • Прецизионные – скрупулезно выдерживают параметры воздуха.

ответы
на часто задаваемые вопросы

  1. Какие типы систем вентиляции и кондиционирования вы устанавливаете?

    Устанавливаем приточно-вытяжные системы, кондиционеры различных типов (сплит, мультисплит, VRF), а также комбинированные решения под любые помещения.

  2. Как определить нужную мощность кондиционера или вентиляции?

    Наши специалисты проводят расчет с учетом площади, высоты потолков, количества людей и особенностей здания, чтобы подобрать оборудование с оптимальной производительностью.

  3. Сколько времени занимает монтаж системы?

    Время установки зависит от объема работ, но обычно монтаж занимает от нескольких дней до недели, включая все необходимые наладки.

  4. Нужно ли готовить помещение к монтажу?

    Да, важно обеспечить свободный доступ к местам установки и возможность подключения к электросети. Наши специалисты помогут подготовить помещение.

  5. Предоставляете ли вы гарантию на выполненные работы и оборудование?

    Да, мы даем официальную гарантию на монтажные работы и устанавливаемое оборудование, что подтверждает нашу ответственность и качество услуг.

  6. Что такое инженерная система  кондиционирования?

    Система представляет целый комплекс сложного оборудования, где все мелочи продуманы заранее. Чтобы не иметь проблем с его эксплуатацией, монтаж инженерных систем кондиционирования начинается с предварительной экспертизы, определения тех.состояния объекта, приведения его к строительным нормативам.

Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте вопрос нашему специалисту

Выполненные работы

Тип объекта: Дом из клеенного бруса
Расположение: Ленинградская область, коттеджный поселок Морские Террасы
Площадь помещения:

Дом из клееного бруса общей площадью 395 м2

Банный комплекс общей площадью 75 м2

Отдельно стоящая котельная площадью 24 м2
Использованное оборудование:

Для монтажа инженерной сантехники использовались:
Трубы REHAU;
Коллектора MVI;
Радиаторы ZEHNDER;
Внутрипольные конвектора TECHNO;
Насосно смесительные группы и гидравлические разделители MEIBES;
Циркуляционные насосы GRUNDFOS;
Резервный электрический котел PROTHERM;
Два газовых котла VIESSMANN;
Бойлер косвенного нагрева VIESSMANN 300 л.;
Теплотрасса между домом, баней и котельной ТВЭЛ ПЭКС;
Автоматика погодозависимая ZONT H 2000;
Сервоприводы DANFOSS;
Сроки выполнения: Сроки монтажных работ по первому этапу составили 3 недели с учетом запуска всей системы, работы по установке чистовой сантехники и электрики составили 11 дней.
Стоимость:

Стоимость материала на данном объекте составила 3950000 руб.

Стоимость монтажных работ составила 1450000 руб.

Общая стоимость проекта: 5 400 000 руб.

Тип объекта: Доб из газобетона
Расположение: Ленинградская область, коттеджный поселок Киссолово
Использованное оборудование:
  • Французские конденсационные котлы De Dietrich;
  • Бойлер косвенного нагрева De Dietrich 300 л;
  • Насосные группы Север;
  • Циркуляционные насосы Grundfoss Alfa;
  • Коллекторные группы Weser;
  • Обвязка выполнена медными фитингами и трубами Viega под пайку
Сроки выполнения: 20 дней
Стоимость:

Стоимость материала на данном объекте составила 3000000 руб.
Стоимость монтажных работ составила 1000000 руб.

Тип объекта: Дом из бруса
Расположение: Карелия, Инжунаволок
Площадь помещения:

74 м2
Использованное оборудование:

Использованное оборудование:

  • Электрический котел Stout 12 кВт;
  • Настенный водонагреватель косвенного нагрева Stout 200;
  • Расширительный мембранный бак системы отопления 25 л. Flamco;
  • Фильтр магистральный ВВ20, с манометрами синий;
  • Коллектора системы радиаторного отопления;
  • Коллектора системы тёплого пола со смесительной группой;
  • Коллектора ХВС и ГВС;
  • Электрический щиток, автоматы, УЗО, кабеля.
Стоимость:

Стоимость оборудования: 785 340 руб.
Стоимость монтажных работ: 544 520 руб.

