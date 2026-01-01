Монтаж систем вентиляции и кондиционирования

Для разных функциональных задач объекта проектируются различные системы, но цель их всех – автоматическая регулировка микроклимата, скорости движения воздуха. Вместе с системами вентиляции они выводят из помещения, накопившиеся там вредные вещества.

В процессе проектирования закладываются параметры состояния (температура, влажность, соотношение кислорода и СО2). В процессе эксплуатации система будет обеспечивать эти параметры. Это важно для человеческой жизнедеятельности, нормальной работы определенных видов оборудования.