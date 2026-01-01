Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
Комфорт в вашем доме начинается с качественного монтажа! Профессиональная установка вентиляционных и кондиционерных систем обеспечит свежий воздух и оптимальный микроклимат в любое время года.
Мы разрабатываем решения с учетом особенностей здания и требований клиентов, чтобы обеспечить оптимальный микроклимат и комфорт.
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом, которые строго соблюдают технологию монтажа и гарантируют надежность систем.
Для монтажа выбираем проверенные бренды с высоким классом энергоэффективности, что повышает экологичность.
Мы выполняем полный цикл услуг: расчет, монтаж, настройку и последующее техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования.
Что входит в услугу
Определение воздухообмена помещений
Проводим точный анализ требуемого объема воздуха для каждого помещения с учетом его назначения и количества людей. Это позволяет обеспечить оптимальные параметры комфорта и соблюдение санитарных норм.
Расчет приточно – вытяжных систем
Выполняем комплексный расчет систем подачи и удаления воздуха с учетом тепловых нагрузок и особенностей здания. Это помогает создать эффективную вентиляцию с минимальными энергозатратами.
Увязка сетей воздуховодов с планом здания
Проектируем маршруты воздуховодов, максимально интегрируя их в конструктивные элементы здания. Учитываем удобство монтажа и обслуживания, чтобы избежать конфликтов с другими инженерными системами.
Гидравлический расчет трубопроводов
Проводим расчет давления и расхода воздуха или хладагента в трубопроводах, чтобы обеспечить стабильную работу системы. Такой подход предотвращает аварии и увеличивает срок службы оборудования.
Подбор оборудования
Помогаем выбрать лучшее вентиляционное и кондиционирующее оборудование исходя из требований проекта и бюджета заказчика. Обеспечиваем комплектацию техникой от проверенных производителей с гарантией качества.
Согласование и надзор
Проект должны одобрить пожарная инспекция, госэкспертиза, СЭС. При необходимости расчеты корректируются. Дальнейший монтаж инженерных систем кондиционирования проводится под обязательным техническим надзором проектировщика.
Этапы предоставления услуги
Анализ особенностей помещения и требований
1-2 ДЕНЬ
Разработка системы вентиляции и кондиционирования
2-3 ДЕНЬ
Закупка вентиляторов, кондиционеров и каналов
3-5 ДЕНЬ
Подготовка стен и потолков для установки
5-7 ДЕНЬ
Монтаж каналов, вентиляторов, подключение кондиционеров
7-12 ДЕНЬ
Тестирование работы, обучение и передача заказчику.
12-14 ДЕНЬ
Назначение систем кондиционирования
Для разных функциональных задач объекта проектируются различные системы, но цель их всех – автоматическая регулировка микроклимата, скорости движения воздуха. Вместе с системами вентиляции они выводят из помещения, накопившиеся там вредные вещества.
В процессе проектирования закладываются параметры состояния (температура, влажность, соотношение кислорода и СО2). В процессе эксплуатации система будет обеспечивать эти параметры. Это важно для человеческой жизнедеятельности, нормальной работы определенных видов оборудования.
Виды систем кондиционирования
Бытовые – для помещений площадью до 100 м². Это квартиры, коттеджи, небольшие офисы.
Коммерческие – обслуживают площадь до 300 м², например, торговых центров, производственных помещений.
Промышленные – свыше 300 м². Это административные здания, спорткомплексы, большие промышленные цеха.
Промышленные системы кондиционирования
Варианты промышленных систем кондиционирования:
- Центральный кондиционер – мощная система, охлаждающая целое здание. Используют воду как теплоноситель, охлаждают ее специальными установками – чиллерами.
- Мультизональный. Один наружный блок работает с несколькими внутренними, расположенными в разных помещениях.
- Чиллер – фанкойл. Их монтаж проще, они обеспечивают изменение температурного режима в отдельных помещениях.
- Прецизионные – скрупулезно выдерживают параметры воздуха.
ответы
на часто задаваемые вопросы
-
Какие типы систем вентиляции и кондиционирования вы устанавливаете?
Устанавливаем приточно-вытяжные системы, кондиционеры различных типов (сплит, мультисплит, VRF), а также комбинированные решения под любые помещения.
-
Как определить нужную мощность кондиционера или вентиляции?
Наши специалисты проводят расчет с учетом площади, высоты потолков, количества людей и особенностей здания, чтобы подобрать оборудование с оптимальной производительностью.
-
Сколько времени занимает монтаж системы?
Время установки зависит от объема работ, но обычно монтаж занимает от нескольких дней до недели, включая все необходимые наладки.
-
Нужно ли готовить помещение к монтажу?
Да, важно обеспечить свободный доступ к местам установки и возможность подключения к электросети. Наши специалисты помогут подготовить помещение.
-
Предоставляете ли вы гарантию на выполненные работы и оборудование?
Да, мы даем официальную гарантию на монтажные работы и устанавливаемое оборудование, что подтверждает нашу ответственность и качество услуг.
-
Что такое инженерная система кондиционирования?
Система представляет целый комплекс сложного оборудования, где все мелочи продуманы заранее. Чтобы не иметь проблем с его эксплуатацией, монтаж инженерных систем кондиционирования начинается с предварительной экспертизы, определения тех.состояния объекта, приведения его к строительным нормативам.
Выполненные работы
|Тип объекта:
|Дом из клеенного бруса
|Расположение:
|Ленинградская область, коттеджный поселок Морские Террасы
|Площадь помещения:
|
Дом из клееного бруса общей площадью 395 м2
Банный комплекс общей площадью 75 м2
Отдельно стоящая котельная площадью 24 м2
|Использованное оборудование:
|
Для монтажа инженерной сантехники использовались:
|Сроки выполнения:
|Сроки монтажных работ по первому этапу составили 3 недели с учетом запуска всей системы, работы по установке чистовой сантехники и электрики составили 11 дней.
Стоимость материала на данном объекте составила 3950000 руб.
Стоимость монтажных работ составила 1450000 руб.
|Тип объекта:
|Доб из газобетона
|Расположение:
|Ленинградская область, коттеджный поселок Киссолово
|Использованное оборудование:
|
|Сроки выполнения:
|20 дней
Стоимость материала на данном объекте составила 3000000 руб.
Стоимость монтажных работ составила 1000000 руб.
|Тип объекта:
|Дом из бруса
|Расположение:
|Карелия, Инжунаволок
|Площадь помещения:
|
74 м2
|Использованное оборудование:
|
Использованное оборудование:
Стоимость оборудования: 785 340 руб.
Стоимость монтажных работ: 544 520 руб.