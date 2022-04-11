Монтаж котельного оборудования
Компания Boiler SPb имеет пятнадцатилетний опыт в проектировании, монтаже и сервисном обслуживании тепловых пунктов и котельных на самых разных объектах, будь то частный дом, промышленно-производственное или коммерческое помещение.
Работы выполняются строго по графику — вы получаете результат точно в оговорённое время.
Помимо монтажа, мы предлагаем пусконаладочные работы, сервисное сопровождение и ремонт.
Используем только проверенное оборудование и надежные материалы, что обеспечивает долгую и безопасную эксплуатацию.
Мы учитываем все особенности вашего объекта и подбираем оптимальные решения под конкретные задачи.
Что входит в услугу
Проектирование котельных
На этом этапе специалисты анализируют потребности здания, его площадь и особенности системы отопления. Подбирается наиболее эффективный и экономичный тип котельной, учитывая доступные энергоносители и технические ограничения.
Составление спецификаций и сметы, технических расчетов
Разрабатывается детализированный список необходимого оборудования и материалов, а также точный расчет затрат на проект. Технические расчёты обеспечивают правильный подбор мощности котлов и остальных компонентов системы для стабильной работы.
Закупка и поставка оборудования и комплектующих
Заключаются договоры с поставщиками, покупается оборудование, соответствующее проектным требованиям. Контроль качества и своевременная доставка до объекта помогают избежать задержек в монтаже.
Демонтажные работы, подготовка помещения
Если необходима замена старого оборудования, проводится аккуратный демонтаж с сохранением важных элементов инфраструктуры. Помещение готовят к установке: очищают и обеспечивают соответствие нормам безопасности, проверяют вентиляцию и коммуникации.
Подключение котлов и их компонентов
Монтаж водяных «теплых полов», настенных или напольных котлов и их компонентов, прокладка труб, радиаторов, нагревателей, подведение к газоснабжению, электроснабжению. Профессиональная прокладка труб и установка оборудования обеспечивает равномерный прогрев всех помещений без утечек и рисков.
Пуско-наладочные мероприятия
После монтажа специалисты проводят комплексные проверки — тестируют работу котлов, насосов и систем автоматизации. Объект сдаётся с полной документацией и инструкциями, а клиент получает консультации по безопасной эксплуатации.
Почему стоит заказать котельную в Boiler SPb
Мы предоставляем своим клиентам исключительно выгодные условия взаимодействия:
- Объективная и прозрачная ценовая политика;
- Официальное гарантийное сопровождение;
- Оперативная обработка заявок и обращений;
- Адресный выезд инженеров и мастеров в любую точку Ленинградской области
Наши инженеры реализуют любой проект его в максимально короткие сроки, а комплексный подход к установке котельной в частном доме позволит сэкономить не только ваше время, но и финансы!
Этапы предоставления услуги
Заполните заявку – менеджер свяжется с вами для уточнения деталей, предварительно рассчитает цену и согласует удобное время приезда специалиста
Специалист прибудет на место, сделает замеры, оценит технические особенности помещения и предложит лучшее решение для вашего жилья.
Доставим оборудование и комплектующие вовремя, произведем квалифицированный монтаж согласно всем стандартам и запустим систему в эксплуатацию.
Монтаж котельной загородного дома
Котельная в частном доме — «сердце» его отопительной системы. Крайне важно учесть все особенности дома при проектировании котельной, провести точный теплотехнический рассчет, выбрать оптимальное оборудование и произвести его установку в соответствии с существующими нормативами и требованиями. Только тогда ваша котельная будет эффективно отапливать дом, сохраняя комфорт и безопасность в использовании.
Специалисты компании Boiler SPb
Наши сотрудники – квалифицированные инженеры и опытные мастера, которые используют профессиональную аппаратуру и инструменты, реализуют прогрессивные энергосберегающие и энергоэффективные решения. Помимо строгого соблюдения всех нормативов и использования самого качественного оборудования, мы уделяем огромное внимание эстетической составляющей. Наши котельные всегда выглядят лаконично и стильно, органично вписываясь в общий дизайн вашего дома. Котельные от Boiler SPb — это всегда красиво! Вы можете убедиться в этом, посмотрев фото наших проектов в специальном разделе сайта.
Виды котельных
- Газовая котельная в частном доме — самый простой, дешевый и экономный вариант для отопления загородного дома. Почти любой участок подключен к газовой сети, поэтому котлы, работающие на газе, пользуются наибольшей популярностью. Газ стоит недорого, имеет очень высокий КПД, а использующие его системы способны работать в автоматическом режиме.
- Электрокотел для отопления дома.
- Комбинированные котельные. Многие наши клиенты предпочитают устанавливать отопительные системы с двумя котлами, работающими на разных видах топлива, один из которых является резервным. Такая котельная продолжит отапливать частный дом, даже если выйдет из строя один из котлов, что позволит избежать застоя теплоносителя и повреждения труб отопления. Комбинированное отопление — это просто и надежно!
Цены за работы по монтажу котельной в частном доме
Монтаж и пусконаладочные работы в котельной
|Наименование услуги
|Цена, руб
|
Монтаж и обвязка настенного газового одно-двух контурного котла мощностью до 50 кВт
|9 000,00 ₽
|
Монтаж и обвязка настенного электрического котла (без подключения силовой электрической линии) мощностью до 40 кВт
|8 000,00 ₽
|
Монтаж напольного котла (газ, твердое топливо, дизель) мощностью до 50 кВт
|16 000,00 ₽
|
Монтаж и обвязка теплоаккумулятора объемом до 1000 л
|16 000,00 ₽
|
Монтаж коаксиального дымохода
|3 000,00 ₽
|
Сверление отверстия для дымоходной трубы (дерево, газобетон) ДУ до 130 мм глубиной до 400 мм
|2 200,00 ₽
|
Монтаж и подключение электрического водонагревателя объемом до 150 л
|6 000,00 ₽
|
Обвязка бойлера косвенного нагрева объемом до 300 л по линии водоснабжения
|6 000,00 ₽
|
Обвязка бойлера косвенного нагрева объемом до 300 л по контуру теплообменника
|7 000,00 ₽
|
Монтаж расширительного бака отопления-водоснабжения
|3 500,00 ₽
|
Монтаж трубопровода по котельной, обвязка насосов, коллекторных групп (полипропилен, нержавеющая-оцинкованная сталь под пресс фитинги) медь пайка к стоимости +30%
|1 300,00 ₽
|
Монтаж и обвязка насосной группы теплого пола
|4 000,00 ₽
|
Монтаж ввода ХВС в дом (монтаж фильтра механической очистки, манометров до и после фильтров, монтаж фильтра грубой очистки, монтаж греющего кабеля, счетчика учета расходы воды)
|8 000,00 ₽
|
Монтаж бака аккумулятора ХВС объемом до 100л.
|4 000,00 ₽
|
Монтаж электроподключений котельного оборудования (установка щитка, расключение циркуляционных насосов)
|6 000,00 ₽
|
Пусконаладочные работы по котельному оборудованию, балансировка системы отопления и водоснабжения
|10 000,00 ₽
|
ответы
на часто задаваемые вопросы
-
Какие виды котельного оборудования вы устанавливаете?
Мы монтируем газовые, электрические, твердотопливные, а также комбинированные котлы для частных домов, коммерческих и производственных объектов.
-
Как долго занимает установка котельного оборудования?
В среднем монтаж занимает от нескольких дней до двух недель, в зависимости от сложности проекта и объема работ.
-
Требуется ли подготовка помещения перед монтажом котла?
Да, помещение должно быть подготовлено согласно нормативам — иметь вентиляцию, противопожарные меры и технические коммуникации.
-
Вы помогаете с подбором оборудования?
Да, наши специалисты анализируют ваши потребности и подбирают котлы и комплектующие, оптимальные по мощности и функционалу.
-
Можно ли провести монтаж с минимальным демонтажем старого оборудования?
В большинстве случаев — да. Мы стараемся максимально сохранить существующие коммуникации, если они соответствуют требованиям.
-
Как проходят пуско-наладочные работы?
После установки специалисты выполняют комплексную проверку и настройку котла, чтобы обеспечить его стабильную и безопасную работу.
-
Какой котел лучше выбрать для отопления частного дома?
Наши инженеры проект котельной, исходя из особенностей дома и личных пожеланий заказчика. Мы производим монтаж всех видов котлов:
- Газовые котлы;
- Электрические котлы;
- Дизельные котлы;
- Твердотопливные котлы;
- Комбинированные котлы
Выполненные работы
|Расположение:
|Поселок Кукушкино
|Выполненные работы:
|
Во всём доме уложили тёплые полы. Вдоль всех окон установили внутрипольные конвекторы, в нескольких комнатах, опираясь на тепломеханические расчёты, для комфортного обогрева помещений, установили радиаторы.
В этом замечательном доме, вся инженерная система (отопление, водоотведение и электроснабжение) была установлена нашей командой под ключ. Залили полусухую стяжку, провели пуско-наладочные работы — результат оправдал ожидания заказчика.
|Тип объекта:
|Дом из керамзитобетонных блоков общей площадью 200 м2.
|Расположение:
|Поселок Федоровское
|Выполненные работы:
|
Хозяин этого дома остановил свой взгляд на нашей организации и поставил задачу выполнить все инженерные коммуникации: водоснабжение и электроснабжение.
Были проведены пусконаладочные работы и опрессовка системы отопления и водоснабжения. Все проверки показали хорошие показатели.